NOVO PRAZO Acordo que prevê manutenção de parques deverá ser cumprido em um ano Segundo prefeito, prioridade é pagamento de funcionários e merendas

Manutenção de cinco parques de Campo Grande deverá ser concluída ainda este ano e vai custar até R$ 3 milhões aos cofres públicos. A previsão é do diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), Rodrigo Terra.

Os reparos são consequência de acordo firmado, em 2016, e não cumprido pela gestão anterior . Novo compromisso entre prefeitura e Ministério Público Estadual (MPE) foi firmado nesta quinta-feira (26).

“A gente expôs a situação fática e material de cumprimento deste acordo. Demonstramos as etapas que já foram cumpridas e destacamos a necessidade de um prazo maior pra gente conseguir concluir”, detalhou o procurador-geral do município, Alexandre Ávalo, se referindo a audiência realizada entre o Executivo e a promotora de Justiça, Andréia Cristina Peres da Silva.

O procurador explicou ainda que a formalização deste “novo” acordo deverá ocorrer em, no máximo, dez dias. Neste período, técnicos da Prefeitura vão fazer levantamento do “prazo necessário, factível, real”, disse.

As informações necessárias são do Corpo de Bombeiros, responsáveis por emitir certificado de vistoria do sistema de prevenção e combate a incêndios, e também estimativas da demora do processo licitatório e cronograma de execução das obras.

Em relação aos prazos para cumprimento do acordo, o presidente da Funesp disse que a prefeitura está empenhada em resolver a questão. “Para conseguir esses reparos necessários, para cumprir o acordo acredito que ainda este ano. Com relação a outras obras, outras necessidades, talvez a gente não consiga dentro desse prazo estabelecido, dentro desse ano”.

PRIORIDADES

O prefeito Marcos Trad (PSD), que também participou da reunião, disse ter procurado o MPE para evitar o fechamento dos parques, como previa o acordo anterior. Ele visitou ao menos quatro pontos e afirmou que “todos estão depredados”.

Apesar da preocupação, o chefe do Executivo declarou estar “focado 1º em pagar funcionários públicos, comprar a merenda e arrumar o posto de saúde”.

EMERGENCIAL

Os serviços de roçada, capina e reposição das lâmpadas queimadas já foi feito nos parques do Sóter e Praça Belmar Fidalgo. Na próxima semana estes reparos emergenciais serão feitos no Jacques da Luz, Tarsila do Amaral e, por último, na Praça Esportiva Elias Gadia.