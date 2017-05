PROJETO NOVA Ações na Capital marcam Dia Nacional de Combate a Exploração Sexual de Crianças Primeiro evento será no próximo sábado (13) na Avenida Afonso Pena com a Rua 14 de Julho

No mês em que se comemora o Dia Nacional de Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, série de ações estão sendo programadas para lembrar a data e também chamar atenção para a prevenção a esse tipo de crime.

O projeto NOVA, que acompanha mulheres e homens vítimas de abuso, é uma das entidades que preparam atividades de alerta.

A primeira delas acontece no próximo sábado, 13 de maio, às 9 horas, no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua 14 de Julho e também na Rua 13 de maio em frente à Primeira Igreja Batista, na rua 13 de Maio, entre a Barão do Rio Branco e a Dom Aquino.

Nesses dois locais serão distribuídos origamis do pássaro Tsuru, símbolo japonês da sorte, saúde, longevidade e felicidade. As dobraduras foram confeccionadas por atendidos pelo projeto.

Ao longo do mês também ocorrerão palestras em escolas da Capital (15 a 19 de maio), voltadas para pré-adolescentes e adolescentes, além de uma capacitação para ajudar a identificar sinais de abuso e como preveni-lo. A capacitação será em 20 de maio, no auditório da Primeira Igreja Batista.

Outra ação é o lançamento de 12 vídeos informativos que serão veiculados pelo You Tube e outras redes sociais. O material – de curta duração – traz entrevistas com vítimas, autoridades e oferece informações sobre como identificar o abuso, como proceder com a vítima e como denunciar.

Para encerrar as ações, no dia 26 de maio, está prevista uma exposição artística - fotos, poemas, desenhos e instalações, na Plataforma Cultural (antiga estarão ferroviária), em Campo Grande.

Empresários locais também aderiram à campanha adotam, durante todo o mês de maio, a cor laranja como símbolo e promovem a distribuição de panfletos para clientes e funcionários.

O Projeto NOVA trabalha para promover qualidade de vida a pessoas sobreviventes do abuso e exploração sexual.

Quem quiser apoiar o projeto, conhecer ou mesmo buscar ajuda para tratar de marcas do abuso, pode acessar o site http://projetonova.com/ ou entrar em contato com a coordenadora do projeto, Viviane Vaz no 67-9-9248-7944.