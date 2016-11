CAMPO GRANDE Ações de grupo de extermínio levam

terror e deixam moradores em pânico Mesmo com a prisão de 16 suspeitos, comunidade teme retaliação

Há 15 dias, o grupo de extermínio ligado ao tráfico de drogas e exploração sexual que levou uma onda de terror aos bairros Danúbio Azul, Veraneio e outros da região da saída para Cuiabá, começou a ser desmantelado pela Polícia Civil de Campo Grande. Até agora são seis mortos - localizadas três ossadas e três corpos -, mas há suspeita de existência de outras sete vítimas (ainda desaparecidas). Mas, apesar da prisão de 16 suspeitos de envolvimento nos crimes, os moradores da localidade estão em pânico.

O clima medo é percebido facilmente nas ruas do Bairro Danúbio Azul e vizinhança, onde morava a maioria das vítimas, e exceto pessoas ligadas aos mortos e desaparecidos, os moradores evitam falar sobre o caso, temendo represálias.

Para a polícia, o esquema começou há aproximadamente cinco anos, tendo à frente Luiz Alves Martins Filho, o Nando. Ele foi autuado com comparsas a partir da operação deflagrada no último dia 10, pela Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e à Juventude (Deaij), com apoio das delegacias especializadas de repressão a Homicídios (DEH), a Roubos e Furtos de Veículos (Defurv) e ao Narcotráfico (Denar).

(*) A reportagem, de Renan Nucci, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.