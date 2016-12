CAMPO GRANDE Acidente envolve três veículos e três pessoas são socorridas graves Colisão aconteceu na rodovia BR-163, entre a Capital e Jaraguari

Acidente de trânsito envolveu três veículos, sendo caminhão, picape e motocicleta, e três pessoas precisaram ser socorridas com graves ferimentos. O fato aconteceu por volta das 21h20min de ontem, no quilômetro 483,2 da BR-163, entre Jaraguari e Campo Grande.

Motorista do caminhão contou que o rapaz, de 26 anos, que dirigia Strada foi tentar ultrapassagem, mas na pista contrária estava motociclista, de 42 anos, que tinha mulher, de 41, na garupa de CG Titan.

Ainda de acordo com relatos, o condutor da picape ainda tentou ir para o acostamento, mas bateu na parte de trás esquerda do caminhão e de frente com a motocicleta. Os dois ocupantes da moto, segundo a polícia, foram socorridos com politraumatismo e o motorista do carro com traumatismo craniano. As vítimas foram levadas por ambulância da CCR MSVia à Santa Casa.