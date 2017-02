TRÂNSITO Jovem de 23 anos morre em

acidente entre carro e moto Polícia investiga se condutor e passageira trocaram de lugar no carro

Jovem de 23 anos morreu depois de se envolver em acidente de trânsito, na madrugada de hoje, no bairro Itanhangá Park, em Campo Grande. Gabriel Ribeiro Marques conduzia motocicleta e bateu na lateral de EcoSport. Ele chegou a ser socorrido e foi levado para a Santa Casa, mas não resistiu. Os ocupantes do veículo tinham ingerido bebida alcoólica.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu às 2h20min, quando Gabriel conduzia a moto pela Rua Joaquim Murtinho e colidiu na lateral de veículo que estava na Rua dos Vendas. Existe semáforo no local, mas ainda não há informações sobre quem desrespeitou a sinalização.

À polícia, Kelly Cristina Martins Quintino, que estava acompanhada do namorado, se identificou como condutora do EcoSport. Ela foi submetida ao teste do bafômetro e o resultado foi 0,15 mg/l, confirmando que tinha ingerido bebida alcoólica.

A polícia investiga se teve troca de condutor na hora de informar o caso. Isto porque a batida foi do lado direito do veículo, onde fica o passageiro. O vidro foi estilhaçado, mas somente Kelly tinha lesões no braço.

O namorado dela, que não teve a identidade divulgada, não se machucou. Ele não foi submetido ao teste do bafômetro, mas policiais confirmaram a embriaguez do homem.

Há câmeras de segurança no local e as circunstâncias do acidente serão apuradas. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.