CAMPO GRANDE Acidente entre carro e caminhão mata

um e deixa dois feridos na BR-163 Perícia está a caminho do local; Trânsito flui normalmente

Colisão entre carro de passeio e caminhão matou hoje uma pessoa e deixou duas gravemente feridas em trecho da BR-163, próximo a Campo Grande. Identidade das vítimas ainda não foi confirmada. Peritos da Polícia Civil estão a caminho do local. Trânsito flui normalmente.

Informações sobre a colisão frontal dos veículos, conforme a concessionária CCR MS Via, chegaram por volta das 15h15. Esta envolveu Volkswagen Parati com placas da Capital e caminhão Mercedes Benz L608, de Sorriso (MT), em frente à Cidade das Abelhas.

Equipe da Polícia Rodoviária Federal confirmou que um dos três ocupantes do carro de passeio morreu no local e os demais foram encaminhados para a Santa Casa em estado crítico. Já no caminhão, somente uma das três pessoas que estavam no veículo teve ferimentos leves.