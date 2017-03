CAMPO GRANDE Acesso de rodovia a polo empresarial

será reformado, afirma secretário Obra é reivindicação de empresários

O governo do Estado se comprometeu em realizar obras para melhorar o acesso da BR-163 ao Polo Empresarial Norte de Campo Grande. O anúncio foi feito, hoje, pelo secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck.

“Assim que conseguirmos a autorização da ANTT e do DNIT para fazer o acesso, o governo do Estado se compromete a realizar a obra”, afirmou o secretário em reunião com empresários.

Jaime Verruck recebeu a solicitação da Associação de Empresários do Polo Empresarial Norte (Assepen). O secretário lembrou ainda que o governo do Estado, desde 2015, tem recebido e atendido as reivindicações da região. “No ano passado nós iniciamos a obra de asfaltamento do local. Temos dado uma atenção especial aos núcleos industriais", disse.

O encontro contou com a presença do presidente da Assepen, Luclécio Festa, do senador Pedro Chaves, do presidente da ACICG, João Carlos Polidoro e do diretor-superintendente do Sebrae-MS, Cláudio Mendonça.