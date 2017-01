EM RISCO Crateras na rua comprometem acesso

de viaturas ao estabelecimento penal Ruas no entorno do complexo penitenciário estão intransitáveis

Sem manutenção e com as mais recentes chuvas, as ruas da Conquista, Indianápolis, do Bananal e Urupês, no Jardim Noroeste que dão acesso aos presídios que compõem o Complexo Penitenciário de regime fechado de Campo Grande estão praticamente intransitáveis com grandes e extensos buracos, o que representa riscos na área de segurança pública.

Ofício solicitando manutenção das ruas do entorno do Complexo Penitenciário foi enviado hoje para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep). Os veículos que passam por lá, em especial militares que fazem escolta de presos para fóruns, hospitais e outras comarcas, trafegam em baixíssima velocidade o que pode facilitar ações de fuga e resgate.

Além dos veículos trafegarem em baixa velocidade também sofrem problemas mecânicos, o que onera os cofres públicos e viaturas precisam ser baixadas para conserto.

Rafael Ribeiro Soares, presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (ASPRA-MS) chama a atenção para os casos de rebeliões no sistema carcerário de todo País, de guerras entre facções criminosas rivais.

“Estas vias estão em condições precárias, com crateras que dificultam muito o tráfego de pessoas, veículos e, em especial, viaturas”, explica.