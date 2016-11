SAÚDE Ação voluntária de prevenção e combate ao câncer de pele acontece na próxima semana Evento é aberto a toda a população e não precisa agendamento

Acontece no próximo sábado, 26, em todo o Brasil, o Dia Nacional de Combate ao Câncer de Pele. A ação consiste em reunir dermatologistas voluntários para atendimento gratuito à população com foco em análise, diagnóstico e tratamento do câncer da pele.



Em Campo Grande a campanha será realizada das 9h e 15h, no Ambulatório de Dermatologia do Hospital Universitário, localizado Avenida Senador Filinto Müller, 1 - Universidade Federal. Não é preciso agendar horário. Para ser atendido é preciso estar com o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) em mãos.



A iniciativa é da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) que visa prevenir a doença. “Ano passado atendemos nas cidades de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, mais de mil pessoas, mostrando assim que que esta campanha tem beneficiado cada vez mais pessoas em nosso estado e em todo Brasil”, destaca a coordenadora da campanha e membro da SBD-MS (Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional Mato Grosso do Sul), Melina Medeiros Quintella.

O câncer da pele pode se manifestar como uma pinta ou mancha, geralmente acastanhada ou enegrecida, como também uma ferida que não cicatriza.