JUSTIÇA Ação pública que questiona contrato da Solurb perde no Superior Tribunal Cinco ministros votaram contra a ação de empresário

A ação pública do empresário Thiago Verrone de Souza que questiona a contratação da CG Solurb - empresa responsável pela coleta e tratamento de lixo - pela Prefeitura de Campo Grande perdeu seu provimento no Superior Tribunal Justiça (STJ) nesta quinta-feira (9).

Verrone entrou com processo contra o Tribunal de Contas do Estado (TCE), a Prefeitura de Campo Grande e a CG Solurb Soluções Ambientais. Ele questionava o fato da empresa ter vencido o processo licitatório para cuidar do lixo na cidade, sendo que não possuíam capital social mínimo para fins de habilitação no referido certame.

De acordo com a petição do processo no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), que tem o mesmo objeto da ação do STJ, o autor da ação pondera que em 2016 o então prefeito, Alcides Bernal, suspendeu o contrato com a empresa em 2016, mas foi obrigada pelo TCE a voltar com o serviço.

A administrador teria considerado que foi apontado fraude à licitação na Concorrência n. 66/2012, com a escolha da Solurb, para concessão dos serviços de coleta e tratamento de resíduos sólidos em razão da insuficiência de capital social mínimo.

O advogado da empresa, Ary Raghiant Neto, contestou as acusações feitas por Verrone e pediu aos magistrados do TJMS que fossem julgados totalmente improcedentes os pedidos constantes da exordial, condenando o autor no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

No dia 29 de setembro os pedidos do autor de concessão de tutela provisória de evidência formulado foram indeferidos pelo magistrado Alexandre Antunes da Silva. Em segunda instância o processo está esperando a decisão do relator.

A ação que corre no STJ foi indeferida por unanimidade dos ministros, que seguiram o voto do relator, Benedito Gonçalves. Ao todo cinco ministros votaram contra a ação de Thiago Verrone.

O presidente do consórcio CG Solurb, Elcio Terra, foi procurado pela reportagem, mas o celular estava desligado. O Advogado, Ary Raghiant, também não foi encontrado para comentar o resultado da ação.