INCUBADORA MUNICIPAL Ação oferecerá atendimento

integrado no Mário Covas Iniciativa da prefeita conta com parceria de universidades

Moradores do bairro Mário Covas e região receberão uma ação social integrada no próximo sábado (25), das 8h às 11h.

Os interessados em esclarecer dúvidas contábeis, jurídicas e empresariais podem comparecer até a Incubadora Mários Covas e participar do projeto Comunidade Orientada, promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc) em parceria com instituições de ensino superior da Capital.

De acordo com a assessora de Ciência, Tecnologia e Inovação da Sedesc, Edna Antonelli, a iniciativa faz parte do programa de reestruturação das incubadoras municipais, administradas pela secretaria.

"Iniciamos um planejamento para reativar as incubadoras, de acordo com a especificidade de cada uma. Entretanto é um trabalho de que deve ser feito também com a população, para que possa também usufruir ou participar do projeto", explica.

"Para garantir que comunidade e incubados recebam orientação profissional, a prefeitura de Campo Grande firmou convênio com várias instituições de ensino. O primeiro atendimento acontecerá na incubadora Mário Covas, por intermédio de acadêmicos e professores da Facsul/FCG", complementa Edna.

ATENDIMENTOS OFERECIDOS

Entre as opções de atendimento estão: emissão de notas fiscais, homologação de acordo, confecção de currículo, consultoria sobre mercado, pensões alimentícias, ações referentes à guarda de menores, adoção, emissão de guias e atendimento a empresários da região.

Segundo projeto apresentado pela Facsul, a ação social "contribuirá com o aprendizado dos alunos que terão a oportunidade de vivenciar problemas cotidianos da população e colocar em prática o que aprenderam na sala de aula.

Além disso, se conscientizarão da responsabilidade ética assumida perante a sociedade, no momento que escolheram graduações como Direito, Ciências Contábeis e Administração de Empresas".

SERVIÇO

O Projeto Comunidade Orientada acontece no próximo sábado (25 de novembro), das 8h às 11h, na Incubadora Municipal Mário Covas.

O endereço é Rua Leandro da Silva Salina, 668, Residencial Mário Covas. Mais informações pelo telefone (67) 3314-5074.