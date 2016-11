PREVENÇÃO Ação em shopping da Capital faz orientações sobre câncer em cães Avaliação serão feitos das 14h às 20h de amanhã

Em alusão ao mês dedicado a campanhas de prevenção e combate ao câncer em homens, profissionais também falam sobre a doença no mundo animal. Ação ''Novembro Azul Pet'' terá orientações e avaliações de graça, amanhã, no shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande.

Equipe do curso de Medicina Veterinária da Uniderp vai atender das 14h às 20h auxiliando no diagnóstico precoce de câncer no aparelho reprodutivo de cães. Professores orientarão sobre os sintomas de aparecimento de tumores, consequências da doença e benefícios da castração do macho, além de realizarem exame de palpação. As avaliações são gratuitas.

Proprietários que não levarem animais de estimação poderão esclarecer dúvidas. Serão utilizados banners, maquetes e manequins como auxílio visual para esclarecimento de sinais clínicos e prevenção de tumores. Cães com diagnóstico de alterações serão orientados a buscar consulta com um profissional.

​Estudos revelam que a incidência de doenças sexualmente transmissíveis em cães é de 50%, podendo variar de acordo com a estação do ano. A mesma espécie também é alvo em 90% dos casos de câncer no testículo relatados em animais domésticos.

“No mês de prevenção ao câncer de próstata, é importante que a população também fique atenta aos pets. Diferente do homem, os machos da população canina possuem maior incidência de tumores no testículo e no pênis e quanto mais cedo as doenças forem descobertas, maior é a chance de cura”, alerta a professora Natalia Yoshioka De Vidis, coordenadora da iniciativa.