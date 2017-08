118 anos Açaí, fruto típico da Amazônia

virou “febre” na Capital Produto vem ganhando espaço em praticamente todos os bairros

A fonte de renda do novo negócio da família de Carlos Alexandre Mosciaro de Souza, 33 anos, percorre, em média três mil quilômetros até chegar a Campo Grande. O açaí, fruto típico da Amazônia, caiu no gosto dos campo-grandenses e a comercialização da polpa é considerada “febre” entre a população. Assim, tornou-se opção econômica, ganhando espaço em praticamente todos os bairros da cidade.

A venda do produto foi um escape para a família de Carlos Alexandre Mosciaro de Souza, 33 anos, superar o desemprego. Há um ano e meio, ele e a esposa são proprietários do Açaí Power Mix, uma casa de açaí na varanda do imóvel onde moram, na Rua Roney Paini Malheiros, Bairro Coophamat.

De acordo com Carlos, a ideia de vender açaí veio de uma perda repentina do trabalho. “Trabalhávamos com carteira assinada em uma empresa de televisão a cabo. Só que fomos demitidos do dia para a noite. Com medo da crise e tendo que sustentar os filhos, decidimos começar rápido”, comenta, explicando que montaram o básico para uma casa de açaí em três semanas.

Com a nova chance de ganhar dinheiro, Carlos começou apenas com a polpa do açaí e os acompanhamentos. Depois, com o retorno das primeiras vendas, incrementou com outras sobremesas, como milk shake, e hoje oferece opções como tapioca e cachorro quente. Para Carlos, colocar vários produtos a disposição de quem frequenta o local, mas não é muito fã do açaí é um bom método de conquistar o cliente.

Carlos afirma que a criatividade e a rapidez foram fórmulas para driblar a crise. “Já esperava que o açaí virasse uma febre. Penso que o sol nasce para todos, e precisamos trabalhar. Vai do diferencial de cada um para vender o açaí e conquistar o cliente”, concluiu.

Dessa forma, Carlos não pensa em parar por aí. Trabalhando com açaí, ele pretende aumentar o estabelecimento. “Hoje meu lucro é bom e penso em expandir para um espaço maior e gerar emprego para outras pessoas”, comentou.

O aposentado Antônio Carlos de Souza, 66 anos, cliente do Açaí Power Mix, aprova a ideia de famílias apostarem no negócio próprio, ainda mais com o açaí, que é famoso no Brasil.“Está mais do que certo as pessoas correrem atrás e terem uma oportunidade para ganhar o próprio dinheiro porque com essa crise não está fácil para ninguém”, comentou.

Caminho semelhante foi seguido por Lethicia Stephane de Almeida, 21 anos, dona do Mega Açaí, na Rua Jenipava, Loteamento Rancho Alegre. H á quatro meses, ela viu o amigo desistir do negócio e decidiu apostar sozinha em sua própria casa de açaí.

Para ela, foi uma boa saída para ganhar dinheiro e, com a ajuda dos familiares, as vendas em casa deram certo.