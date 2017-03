SOLIDARIEDADE Tratamento de animais resgatados

da rua depende de renda de bazar Evento ocorre todo segundo sábado do mês e é realizado pelo Abrigo dos Bichos

O Abrigo dos Bichos, entidade que oferece proteção e bem-estar aos animais resgatados e atropelados nas ruas de Campo Grande, criado em 2001, não tem um local próprio para, de fato abrigar, os bichos. Por isso, o projeto conta com a ajuda de voluntários para manter o trabalho de recuperação dos socorridos.

Ao serem recolhidos das ruas e encaminhados à clínicas veterinárias, os animais passam por diversos tipos de tratamento e são encaminhados para casa de voluntário temporário, onde passa pelo processo de recuperação. Em seguida são encaminhados para lares temporários, onde permanecem até efetiva adoção.

Para arcar com tantas despesas médicas, a instituição realiza mensalmente o Bazar Abrigo dos Bichos. Mesmo com valor da tabela social cobrado, ou seja, com desconto, a despesa das clínicas é paga com o dinheiro arrecadado no bazar.

O evento ocorre todo segundo sábado do mês, no Carlinhos Lanches. “O dono costuma nos ceder o espaço para fazermos o evento todo mês”, destaca Cristina Andrade Ramos, de 45 anos, técnica em radiologia, voluntária há dois anos e responsável pelo bazar.

Conforme a organizadora, o bazar é feito para arrecadar fundos e pagar dívidas das clínicas. “Fazemos os resgates e enviamos para as clínicas. Uma das formas de pagar as contas é com o bazar”, acrescenta a voluntária.

Para que o bazar aconteça os organizadores pedem doações de artigos novos ou usados mas que estejam em boas condições de uso. Podem ser doados calçados, roupas e artigos de decoração. Quem quiser contribuir com doações pode deixar na portaria do edifício Maison Lafite, na Rua Barão do Rio Branco, 2130, Centro.

Dependendo da movimentação a arrecadação pode chegar a R$ 2 mil, por sábado. Neste mês o evento acontece das 9h às 16h, no Carlinhos Lanche, na Rua José Antônio, 954, Centro de Campo Grande. O valor dos produtos variam de R$ 3 a R$ 30.

Quem quiser contribuir com qualquer quantia em dinheiro segue abaixo a conta bancária:

Sociedade de Proteção e Bem-Estar Animal Abrigo dos Bichos

CNPJ: 05.108.286/0001-47



BANCO DO BRASIL

Agência 4211-0

Conta Corrente 41.599-5