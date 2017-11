Campo Grande Abrasel ficará responsável pela praça

de alimentação da Cidade do Natal Termo de cooperação foi firmado após ninguém manifestar interesse nos quiosques

Após nenhum empresário demonstrar interesse em participar da concorrência para comercializar alimentos e bebidas na Cidade do Natal, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Estado (Abrasel/MS) será responsável pela praça de alimentação no local, com 18 quiosques. Termo de Colaboração entre a Prefeitura de Campo Grande a a associação foi publicado hoje no Diário Oficial do Município (Diogrande).

Conforme extrato publicado termo de cooperação foi firmado sem a exigibilidade de chamamento público por se tratar de uma associação que apresenta “comprovada experiência na realização de eventos similares” e com especialidade de, por ser regional, “manter a característica cultural da regionalização gastronômica”.

Ainda segundo a publicação, Abrasel é a única com capacidade e experiência para a realização do evento, o que gera a inviabilidade de competição.

Diretora da Abrasel, Paola Lani disse ao Portal Correio do Estado que a associação irá organizar a praça de alimentação durante o período de funcionamento da Cidade do Natal. Serão selecionadas empresas, entre as que estão associadas, para ocupar os quiosques de alimentação durante os dias 8 de dezembro e 6 de janeiro de 2018, das 16h às 22h.

Segundo ela, foi enviada proposta para todos os 150 associados para saber quem tem interesse em ocupar um quiosque durante as festividades. Após a manifestação de interesse, será feita a seleção. A principio, não será cobrado aluguel das empresas, no entanto, será formalizado um contrato, onde constam as obrigações que o empresário terá.

Não foi informado se a Abrasel precisará pagar ou se receberá algum valor da Prefeitura para a organização e gerenciamento da praça de alimentação.

Na última sexta-feira (17), licitação para os interessados na organização e gestão de quiosques foi considerada deserta pela prefeitura, após nenhum empresário apresentar propostas.

Portal Correio do Estado entrou em contato com a assessoria de impresa da Prefeitura de Campo Grande para saber o que será feito com os demais quiosques, que não são de alimentação, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. Na época da licitação, foram disponibilizados 35 quiosques.

REFORMA

O espaço denominado Cidade do Natal passará por reforma. Também no Diário Oficial foi publicado o extrato de contratação da empresa DT3 Construção Eirelli, para execução da reforma e manutenção do espaço, localizado na Avenida Afonso Pena.

Valor do contrato é de R$ 144.228,85, com vigência de dois meses a contar da ordem de início das obras. Prefeitura não informou quais obras serão feitas no local e nem a data de início.