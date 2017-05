TRÂNSITO Abertura do Maio Amarelo tem

promessa de aumento na fiscalização Licitação para reativar lombadas deve ficar pronta na próxima semana

Durante abertura da programação do Maio Amarelo, realizada hoje, no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua 25 de Dezembro, o comandante do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPTran), tenente-coronel José Amorim Longatto e o diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Janine de Lima Bruno reforçaram que haverá aumento da fiscalização em Campo Grande, com retorno dos radares e lombadas.

Segundo Janine, a licitação para contratar empresa responsável pela fiscalização eletrônica deve ficar pronta na próxima semana, mas ainda não há confirmação de quando o serviço será reativado.

Ele pontuou que o retorno da fiscalização eletrônica deve coibir o aumento das infrações de trânsito. Entre janeiro e abril deste ano, 27 pessoas morreram vítimas de acidentes na Capital.

POLICIAMENTO

Longatto informou que a intenção da PM é descentralizar o atendimento no trânsito da cidade, não deixando tudo sob a responsabilidade do BPTran. Ele pontuou que policiais de todos os comandos são treinados para o serviço.

“Nós sabemos a importância da fiscalização. O ideal seria ter um policial com moto a cada três cruzamentos. Só de ter um PM já inibe o condutor de cometer infração”, declarou ele, reforçando que a maioria dos acidentes graves estão relacionados ao excesso de velocidade e embriaguez ao volante.

Janine completou que os demais acidentes são decorrentes de infrações corriqueiras, como uso do celular ao volante, não utilização do cinto de segurança e desrespeito à sinalização. “São situações que você escolhe se vai obedecer ou não e aí resulta em acidente”, finalizou.