Estrela do Sul Aberta há 11 dias, cratera

deve ser fechada nesta semana Previsão é de funcionários da prefeitura

Deve ser liberada ainda nesta semana a Rua das Balsas, no Bairro Estrela do Sul, em Campo Grande, onde cratera foi aberta com as chuvas do último dia 8. A previsão é de funcionários da prefeitura que trabalham no local. As obras começaram ainda na semana passada, mas atrasaram devido a novas precipitações.

Os trabalhadores já concluíram a construção de nova caixa de concreto para captação de água pluvial, que tinha sido derrubada pela enxurrada. Depois, será preciso aterrar e refazer o pavimento.

Mesmo com as obras, a preocupação dos moradores continua. A costureira Celina Kley Silveira, que mora em frente ao local, pede que a Defesa Civil acompanhe os trabalhos e avalie se não há novos riscos. “Vejo que em frente a minha garagem tem um trecho afundando. Fico preocupada todos os dias”, conta Celina, que reside há 34 anos no bairro.

Ela conta que antes da pavimentação o local tinha bastante erosão e há cerca de dez anos já havia aberto cratera neste mesmo ponto, porém um pouco menor.