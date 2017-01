Asfalto À espera de ajuda do Estado,

prefeito acompanha tapa-buracos Parceria foi anunciada na terça-feira, mas ainda não foi colocada em prática

O prefeito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD), acompanha o trabalho das equipes de tapa-buraco neste domingo pela cidade. Segundo o prefeito, a expectativa é que a parceria anunciada com o Governo do Estado seja colocada em prática na próxima semana.

Nesta manhã, das 17 equipes da prefeitura que fazem os trabalhos em dias de semana, nove estão atuando nas ruas. O prefeito acompanhou os trabalhos na Rua Rui Barbosa.

Segundo Trad, em um trecho de apenas duas quadras 57 buracos foram tapados pelas equipes nesta manhã.

Os trabalhos continuam durante a semana e o prefeito espera reunir-se com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e o secretário de Obras do Estado, Marcelo Miglioli, amanhã para acertar detalhes da parceria anuncia na última terça-feira.

“Estamos com 17 frentes de trabalho ao todo, mas eu quero chegar a 30. O Governo do Estado falou que ia nos ajudar, mas até agora nada. Eu acredito que a ajuda virá, mas estamos esperando o contato do secretário Miglioli que está em viagem”, disse.