Amadeu Pereira de Souza, de 64 anos, morreu no início da manhã deste sábado depois de perder o controle da direção e colidir o carro que conduzia em um muro. O acidente aconteceu no bairro Coronel Antonino, quando a vítima estava a caminho do dentista.

Filho do homem procurou a polícia por volta das 10 horas de hoje para registrar a morte do pai. Segundo ele, Amadeu saiu de casa por volta das 5 horas de hoje em um Chevrolet Corsa.

Quando estava perto da Rua Capital, o motorista não fez uma curva e acabou colidindo em cheio com muro de uma instituição de ensino.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram até o local e socorreram Amadeu. O homem estava em parada cardiorrespiratória e foram feitas várias tentativas para reanimá-lo, mas ele acabou falecendo na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Coronel Antonino.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e a suspeita da família é que Amadeu tenha passado mal enquanto dirigia.