Segurança Campanha incentiva uso de

cinto em ônibus rodoviários Evento de lançamento acontece hoje à tarde em Campo Grande

Hoje, às 14h30, será lançada campanha de incentivo ao uso do cinto de segurança em ônibus rodoviários. Evento acontece na governadoria e contará com a participação de Reinaldo Azambuja.

Durante a campanha da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan), serão distribuídos folhetos para passageiros nos terminais rodoviários. Também serão fixados cartazes com informações em pontos estratégicos.

Desde 1999, ônibus rodoviários no Brasil são obrigados a sair de fábrica com cinto de segurança em cada poltrona. Porém, passageiros não têm o hábito de utilizar o equipamento, o que contribui para os 15 mil ferimentos e as duas mil mortes ocorridas anualmente nas estradas brasileiras.

Ação tem parceria do Ministério Público Federal (MPF), Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Observatório Nacional de Segurança Viária e concessionária CCR MSVia.