SOLIDARIEDADE Campanha começa arrecadar

ovos de Páscoa para 932 crianças Link mostra local, nome e idades do público cadastrado

Começa hoje a campanha Páscoa Solidária, promovida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, com o objetivo de arrecadar ovos de chocolates para presentear crianças de instituições de acolhimento e beneficentes.

Estão cadastradas 932 crianças, acolhidas tanto em instituições de Campo Grande quanto cidades do interior. No link é possível escolher por nome, idade e local.

A escolha deve ser feita dentro da comarca do padrinho devido à inviabilidade para o transporte dos ovos de Páscoa de uma cidade para outra. Pedidos variam entre ovos de 240 e 350 gramas e até brinquedos.

De acordo com nota, interessados em participar devem apadrinhar uma ou mais crianças pelo link www.tjms.jus.br/pacijus. No prédio do Tribunal de Justiça ou no Fórum de Campo Grande, a arrecadação é feita até o dia 5 de abril.