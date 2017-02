NAVIRAÍ Funcionário de concessionária perde controle ao desviar de pneu Funcionários da concessionária tiveram escoriações

Dois funcionários da Energisa sofreram acidente, ontem, na MS-487, em Naviraí. Eles saíram da pista depois que o condutor tentou desviar de restos de pneu sobre a pista.

A caminhonete só parou, conforme o site Tá Na Mídia Naviraí, ao bater em buraco na lateral da rodovia.

Ocupantes do veículo foram encaminhados com escoriações, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para a Santa Casa de Naviraí.

Funcionários da concessionária de energia elétrica seguiam em direção a BR-163. Guincho retirou o veículo do local do acidente no fim da tarde.