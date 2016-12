FINAL TRÁGICO Caminhonete avança rampa de lava jato e homem morre prensado contra muro Manobrista do local estava no volante no momento do acidente

22 DEZ 2016 Por VALQUÍRIA ORIQUI 17h:14

Na colisão, a caminhonete destruiu parte do muro vizinho - Maikon Leal/Coxim Agora O empreiteiro Valdimilson Gonçalves de Arruda, de 46 anos, morreu na tarde de hoje, por volta das 15h40min, ao ser prensado contra muro de lava-jato pela própria caminhonete, na Avenida General Mendes de Morais, em Coxim. Conforme informações do site Coxim Agora, Arruda estava auxiliando o manobrista Gustavo Lopes Curcino da Mota, de 20 anos, a colocar a caminhonete Toyota Hilux, com placas de Coxim, na rampa de lavagem quando acabou sendo prensado contra o muro. Na colisão, a caminhonete destruiu parte do muro vizinho, fazendo com que o empreiteiro caísse sobre os escombros já sem vida. Gustavo, que estava conduzindo a caminhonete entrou em estado de choque e acabou sendo encaminhado para o Hospital Regional Dr. Álvaro Fontoura Silva. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e constataram que a vítima já estava sem vida.

