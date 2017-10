Acidente de trânsito Caminhonete atinge carro, mata mulher e deixa três feridos em rodovia Vítimas foram encaminhadas até o hospital do município

28 OUT 2017

Evelyn Peyru Chan, 31, morreu após uma colisão entre carros, na tarde de ontem (27), na rodovia BR-267, km 517 em Jardim. Outras três pessoas que estavam nos dois veículos ficaram feridas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Paulo Tsai estava conduzindo o veículo Renaut Duster e nele estava Chen Hwei e a vítima Evelyn Chan.

De acordo com relatos de Chen,que estava no veículo, Paulo parou no cruzamento e como não viu nenhum veículo, decidiu avançar.

O veículo foi atingido na lateral por uma caminhonete F-1000 que seguia sentido Porto Murtinho. O condutor foi identificado como Nelson Pache.

O Corpo de Bombeiros foi até o local socorrer as vítimas que foram encaminhadas até o Hospital Marechal Rondon. Apenas o condutor Paulo Tsai precisou ser transferido para Campo Grande devido os ferimentos.

Caso foi registrado na Primeira Delegacia de Jardim e as causas do acidente ainda serão investigadas pela polícia.