Saiu de moto Caminhoneiro sai para visitar amigos em posto e desaparece Homem pilotava moto Honda Biz da namorada

A Polícia Civil de Campo Grande investiga o suposto desaparecimento do caminhoneiro Tiago Aparecido da Silva, de 30 anos, registrado na noite de ontem pela namorada, de 40 anos. De acordo com a mulher, o homem foi visto pela última vez de manhã, quando pegou a moto dela alegando que visitaria amigos em um posto de combustíveis. Ele é natural de Santo Anastácio (SP) e estava na cidade a passeio.

A mulher conta que se relaciona com Tiago há cerca de cinco meses, depois de se conhecerem por meio de aplicativo para celular. Ele já teria vindo para a Capital em outra ocasião. Segundo ela, o homem chegou no último dia 31, com previsão de ir embora no próximo dia 13. Ontem pela manhã, ele pegou a moto dela, modelo Biz, e disse que encontraria amigos caminhoneiros no posto que fica na saída para Cuiabá (MT).

Desde então não foi mais visto. Preocupada, a mulher procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga para denuncia o sumiço. Ela disse ter feito contato com uma mulher que supostamente seria a mãe de Tiago, mas foi informada que a mesma também não havia falado com ele recentemente. Ela desconhece se o namorado tinha dívidas, rixas ou envolvimento com drogas.