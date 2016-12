DANO AMBIENTAL Caminhão tomba, inseticida vaza

e contamina córrego e vegetação Condutor perdeu controle da direção e saiu da pista

Carreta carregada com inseticidas tombou na tarde de hoje, por volta das 15h20min, no quilômetro 28 da BR-267, no perímetro urbano de Bataguassu. Condutor, de 46 anos, perdeu a direção do veículo e saiu da pista.

Para a polícia, motorista do caminhão disse que não sabe por qual motivo perdeu o controle da direção. Apesar do susto, não ficou ferido. Com o acidente, diversos galões de inseticidas vazaram na vegetação às margens da rodovia, contaminando parte do solo.

Logo após o acidente, forte chuva levou parte do veneno para uma vala de escoamento de águas pluviais, que pode ter chegado até o córrego Guassu, segundo o site Da Hora Bataguassu.

Máquina da prefeitura municipal foi usada para realizar bloqueio com terra na vala de escoamento de água para evitar que mais veneno seguisse para as águas do córrego.

Policia Militar Ambiental (PMA) esteve no local para levantar os danos ambientais ocasionados pelo acidente. De acordo com os policiais, a empresa deverá ser autuada por dano ambiental, porém não foi repassado o valor da multa.