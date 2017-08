Bataguassu Caminhão tomba com 26 bovinos e motorista embriagado é preso Ele estaria em alta velocidade e perdeu o controle da direção em rodovia

Motorista de 33 anos foi preso por embriaguez depois de perder o controle da direção e tombar um caminhão carregado com 26 cabeças de gado, na noite de ontem, na BR-267, distrito Nova Porto XV, em Bataguassu.

De acordo com informações do Portal 98 FM, motorista teria perdido o controle da direção do veículo ao passar em alta velocidade por uma passarela de pedestres que cruza a rodovia.

No acidente, alguns animais morreram e outros ficaram feridos, mas não foi contabilizado o número exato de bovinos mortos.

Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e, no local, constatou que o homem estava em visível estado de embriaguez, o que foi confirmado pelo teste do bafômetro.

Diante da constatação, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Empresa responsável pelo transporte dos animais encaminhou o veículo até o frogorífico de Presidente Prudente.