FISCALIZAÇÃO Caminhão tenta levar carga

perigosa para Chapadão do Sul Mais de 6 mil kg de agrotóxico não eram transportados conforme legislação

Vistoria da Polícia Militar Ambiental em caminhão baú de empresa de Dourados identificou o transporte irregular de 6.396 quilos de agrotóxicos. A fiscalização aconteceu perto de Maracaju, na base de Vista Alegre, ontem (21), mas foi divulgada hoje.

Os policiais informaram que o veículo fazia o trajeto Dourados até Chapadão do Sul. No caminhão não havia identificações com relação aos símbolos exigidos por regulamentação. Há normas técnicas e legislação ambiental que definem as regras para esse tipo de transporte.

"O agrotóxico e o veículo foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Maracaju. O motorista e os responsáveis pela empresa responderão por crime ambiental, com previsão de pena de três a seis meses de detenção", informou nota da Polícia Militar Ambiental

A empresa também recebeu multa administrativa no valor de R$ 55.538,00.