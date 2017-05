TRÁFICO Caminhão que saiu de MS carregado com maconha, fuzis e pistolas é apreendido Motorista pegou o veículo em Amambai e levaria até o Rio de Janeiro

Caminhão que saiu de Mato Grosso do Sul carregado com mais de quatro toneladas de maconha, sete fuzis calibres .50 e .762, duas metralhadoras .50 com lunetas, 31 pistolas e 17 mil munições foi apreendido na noite de ontem em Teodoro Sampaio (SP). A carga avaliada em R$ 2 milhões seria levada para o Rio de Janeiro.

De acordo com as informações divulgadas pelo G1 Prudente e Região, as armas e drogas estavam em fundo falso do veículo, com placas de Londrina (PR). O Corpo de Bombeiros teve de ser chamado para auxiliar a polícia a abrir a lataria do caminhão.

Aos policiais, o motorista de 54 anos, que não teve o nome divulgado pela polícia, contou que pegou o veículo carregado em Amambai e levaria para o Rio de Janeiro.

Além dos fuzis e pistolas, também foram encontrados no veículo um revólver de calibre .38; 17.435 cartuchos de diversos calibres, entre .50, 5.56, 7.62, 9 milímetros e .40; 25 seletores de rajadas, três carregadores do tipo caracol, sendo um de calibre .9 milímetros, um de duplo calibre 5.56 com capacidade para 100 cartuchos e outro simples de calibre 5.56 com capacidade para 45 cartuchos; 20 carregadores das armas .50, 7.62, e 5.56; 22 frascos de lança-perfume; e a carga de maconha.

A apreensão foi feita pelas polícias civis local, de Mato Grosso do Sul e pelo Departamento de Narcóticos (Denarc) de Cascavel (PR), com o apoio da Polícia Militar.