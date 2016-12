Recuperado Caminhão é recuperado depois de furtado em posto de gasolina O veículo foi encontrado em Dourados e seguiria para Ponta Porã

Caminhão furtado na noite de ontem (28) em um posto de gasolina no município de Nova Andradina foi recuperado nessa madrugada próximo a Dourados. O caminhão estava sendo levado para Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai.

Segundo boletim de ocorrência, o furto ocorreu quando quando o motorista estacionou o Mercedes Benz no posto de gasolina e saiu por cerca de uma hora, após voltar ao local o caminhão não estava mais no lugar.

O caminhão foi encontrado algumas horas depois em Dourados e seguia para Ponta Porã onde o condutor receberia cerca de R$600 reais pelo transporte. O autor que estava no caminhão roubado foi encaminhado para a Delegacia de Ponto Atendimento Comunitário de Dourados e com ele foi encontrado a chave micha, objeto que foi utilizado no furto.