Chapadão do Sul Caminhão é incendiado durante a madrugada e polícia investiga o caso Proprietário encontrou o veículo totalmente queimado

Caminhão foi incendiado nesta madrugada, em frente a um bar, no centro de Chapadão do Sul. Proprietário encontrou o veículo no outro dia, totalmente queimado.

Consta em boletim de ocorrência, que vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros durante a madrugada para conter as chamas. Esposa do proprietário informou à polícia, que não tem ideia de quem poderia atear fogo no veículo e que não teve desentemdimento com ninguém recentemente.

Caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Chapadão e será investigado.