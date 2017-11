MS-147 Caminhão com problema no

câmbio tomba e interdita rodovia Acidente aconteceu hoje cedo, na cidade de Vicentina

Caminhão que transportava adubo tombou por volta das 6h30 de hoje e interditou trecho da rodovia MS-147, próximo ao Distrito de Proteirito, na cidade de Vicentina.

De acordo com o site de notícias Vicentina Online, condutor relatou para a Polícia Militar (PM) que o veículo apresentou probemas no câmbio e, por esta razão, tombou em meio a pista. Em razão do acidente, adubo ficou espalhado sobre a rodovia, o que inviabilizou os dois lados da pista.