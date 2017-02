MS-276 Motorista perde controle e caminhão carregado com mandioca cai em rio Acidente aconteceu em rodovia que liga Anaurilândia e Batayporã

Caminhão carregado com mandioca saiu da pista depois do motorista perder o controle da direção e caiu no Rio Três Barras, na manhã de hoje, na MS-276 que liga os municípios de Anaurilândia e Batayporã. O caminhão teve alguns danos e o motorista teve apenas ferimentos leves.

Segundo o site Nova Notícias, o caminhão seguia pela rodovia com destino a cidade de Nova Londrina (PR) quando o condutor perdeu o controle ao passar sobre a ponte.

O motorista do caminhão teve apenas ferimentos leves e foi socorrido pelo resgaste de Anaurilândia. As causas do acidente não foram informadas e a Polícia Militar Rodoviária do vale do Ivinhema esteve no local para auxilar no caso.