Acidente de trânsito Por falta de freio, caminhão tomba em rotatória e uma pessoa fica ferida Condutor informou que não conseguiu frear o caminhão a tempo

Caminhão que transportava madeira tombou na manhã de hoje, por volta das 6h, na rotatória da rodovia MS-156, em Itaporã. No caminhão estavam duas vítimas e apenas uma delas sofreu ferimentos.

Segundo informações do site de notícias I Fato, o condutor seguia pela rodovia em caminhão Mercedes Benz, placas de Ponta Porã, com destino a Maracaju, quando ao passar pela rotatória, não conseguiu frear o veículo.

Equipe de atendimento móvel do Hospital Municipal de Itaporã esteve no local para dar auxílio às vítimas e a Polícia Militar atuou no trânsito, sinalizando a rodovia.