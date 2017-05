cigarros e pneus Caminhão carregado com 32,5 mil

pacotes de cigarros é apreendido Além dos cigarros, pneus sem nota fiscal necessária foram localizados

Um caminhão com placas de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, foi flagrado com 32,5 mil pacotes de cigarros e 80 pneus contrabandeados do Paraguai. Apreensão aconteceu na BR-267, próximo a Maracaju. No total, três homens foram presos.

De acordo com o Maracaju Speed, o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) realizava fiscalização na rodovia quando abordaram dois carros, sendo um Astra e um Vectra. Em um dos veículos, a polícia escutou ruídos que pareciam ser um rádio amador.

Questionado, os motoristas informaram que tinham a função de avisar o condutor de um caminhão que seguia logo atrás sobre o policiamento na região. Veículo foi identificado em seguida e os suspeitos foram encaminhados para a delegacia.

Perto de Maracaju, na noite do dia 24, policiais também encontraram comboio de 12 carros que vinham do Paraguai com mercadorias contrabandeadas. A carga foi apreendida.