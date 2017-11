COXIM Câmera registra momento em que

tenente atira em perna de pescador PMA esclareceu que tiro na vítima foi 'para contê-lo e evitar dano maior'

Vídeo concedido pela Polícia Militar Ambiental mostra momento em que o 2º tenente Anderson Ortiz Dias atira na perna do pescador, Márcio Ferreira Vaz de Souza, 34 anos, ontem em uma rádio, na cidade de Coxim. Em nota, a PMA esclareceu que o comandante da coorporação em Coxim só atirou para 'evitar danos maiores'. O vídeo pode ser visto logo a baixo.

Nas imagens, o policial saca a arma e estica o braço esquerdo, afastando Márcio, enquanto segura a pistola .40 com a mão direita. Logo depois de discução dentro do estúdio de rádio, o pescador sai pela porta, mas retorna segundos depois, 'partindo pra cima' do militar. Neste momento, o tenente atira.

“Devido o pescador ser conhecido pela agressividade, com passagens pela Polícia por ameaça e tráfico de drogas, assim que ele entrou agredindo verbalmente ao Comandante, este sacou a arma para sua proteção e dos funcionários da rádio, pois não sabia nem se o elemento, que a todo momento dizia que iria dar um tiro nele, estaria armado”, diz trecho de nota.

A Perícia e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Márcio foi socorrido para o hospital municipal e posteriormente transferido para a Santa Casa da Capital. A assessoria de comunicação da unidade informou à reportagem que o estado de saúde da vítima está na área vermelha e aguarda resultado de exame no sistema arterial para avaliar possível cirurgia.

O Subcomandante da PMA está desde ontem na cidade acompanhando o caso, além disso, duas equipes do Batalhão de Choque também estão no local. A Corregedoria da Polícia Militar também apura a responsabilidade do tenente no ocorrido.

