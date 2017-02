NO FLAGRA Câmera de segurança flagra homem furtando tambor de lixo de residência Indignado, dono da casa postou imagens nas redes sociais

Câmera de segurança de residência flagrou momento em que um homem parou a caminhonete Amarok para furtar um tambor de lixo da frente de residência particular. O fato aconteceu na manhã de hoje, por volta das 6h30min, na área central de Naviraí.

De acordo com as imagens, é possível ver o momento em que o homem desce do veículo, abre a parte de trás da caminhonete, pega o tambor e coloca na carroceria, conforme o site Tá Na Mídia Naviraí.

Indignado, proprietário da casa de onde o objeto foi furtado postou as imagens nas redes sociais com o seguinte texto:

“A que ponto chegamos? Um senhor, desse porte, parar na frente da minha casa às 6h34 da manhã de hoje (01/02), e roubar um tambor de lixo! Sim, um tambor de lixo! Pena que ele não reparou nas câmeras de segurança que haviam do lado de fora! Mas pode ficar tranquilo, pelas gravações revelaremos a placa do teu carro e descobriremos quem é você!A questão nem é pelo tambor de lixo, mas sim pela atitude suja que pessoas como essa é capaz de cometer! Compartilhem essa massagem e vamos desvendar quem é esse cidadão!”