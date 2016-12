TEMPO Calor traz instabilidade e semana

começa com chuva em MS Temperatura máxima estimada é de 35°C, no Estado

Semana começa com chuva em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec), combinação de calor e umidade contribuirá para a formação de áreas de instabilidades em todas as regiões do Mato Grosso do Sul, nesta segunda-feira (19).

A formação de muitas nuvens dará a condição de pancadas de chuva no sul – região que compreende cidades como Ponta Porã, a qualquer hora do dia.

Nas demais localidades, inclusive em Campo Grande, condição é de sol entre nuvens no período da manhã, entretanto com o aumento da nebulosidade há expectativa de ocorrência de pancadas de chuva a partir da tarde. Temperatura mínima estimada em torno dos 20°C e máxima pode chegar aos 35°C.