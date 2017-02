TEMPO Calor predomina durante a semana e temperatura pode chegar a 38°C Pancadas de chuva ocorrem de forma isolada até quinta-feira

Calor continua intenso durante a semana em Mato Grosso do Sul, com temperaturas podendo chegar a 38°C amanhã em alguns municípios do Estado.

Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), temperaturas permanecem elevadas, com sol entre poucas nuvens até o fim da semana. Chuvas podem ocorrer à tarde, mas ficam mais isoladas até quinta-feira (23).

Em Campo Grande, mínima prevista para amanhã é de 24°C com máxima de 33°C. Sol predomina e céu deve oscilar entre períodos de nublado a parcialmente nublado.

Porto Murtinho, na região do Pantanal, deve registrar a maior temperatura prevista para o Estado, de 38°C. Mínima deve ser de 26°C, com sol entre nuvens e sensação de mais calor.

No norte, Chapadão do Sul deve ter pancadas de chuva isoladas, com temperaturas entre 19°C e 31°C. Ainda na região, pode haver chuva com acumulado significativo em Pedro Gomes, Alcinópolis e Coxim.