janeiro quente Calor nos primeiros dias do ano

está 3,6% acima da média histórica Sensação térmica chega a 44º C no Estado

O calorão tem surpreendido os sul-mato-grossenses neste início de ano, com temperaturas próximas dos 40ºC e sensação térmica de até 44ºC.

A média nos primeiros dias do ano estão 3,6% acima da média histórica para o mês de janeiro que é de 28,6ºC. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Ontem (9), em Campo Grande, o calor foi intenso, com os termômetros marcando 33º C, mesmo com o céu nublado. Com as altas temperaturas, o dia foi mais longo e o sol se pôs depois das 19h, segundo o Inmet. Para os próximos dias, os termômetros continuam registrando altas temperaturas: na Capital de até 32º C e, no Estado, de até 37º C.

Conforme a meteorologista Carla Ramos, as frentes frias oriundas do sul não conseguem atingir o centro-oeste, devido ao calor intenso. “O ano passado também já foi quente, por causa do fenômeno El Niño, mas este ano já superou até mesmo a temperatura do ano passado”, ressaltou.

*Leia reportagem, de Bárbara Cavalcanti, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.