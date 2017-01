Meteorologia Calor e pancadas de chuva continuam em Mato Grosso do Sul até o fim de semana Chuvas fortes estão previstas para as regiões centro e nordeste

Chuvas devem continuar em Mato Grosso do Sul amanhã e durante todo o fim de semana, podendo ser fortes no centro e nordeste do Estado.

De acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), temperaturas devem diminuir ligeiramente amanhã, mas continua calor, acima de 30ºC, com diminuição da sensação de abafado.

No sábado, temperaturas voltam a subir e deve fazer muito calor. Pancadas de chuva devem ocorrer de forma isolada no período da tarde.

Em Campo Grande, temperaturas oscilam entre 22°C e 30°C amanhã e entre 22°C e 33°C no fim de semana. Tempo deve ser de céu parcialmente nublado, com períodos de abertura de sol e pancadas de chuva.

Costa Rica, no norte, pode ter chuvas fortes e intensas, com mínima de 20ºC e máxima de 30°C.

Em Corumbá, onde temporal causou alagamentos na tarde de hoje, há previsão de pancadas de chuva isoladas. Dia deve ser quente no município, com mínima de 24°C e máxima de 35°C.