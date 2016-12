Tempo Calor alcança 38ºC nesta segunda-feira

em cidade do Mato Grosso do Sul Na Capital, há pouca chance, mas pode chover, segundo o Inpe

Apesar de ser pouca a possibilidade, pode chover nesta segunda-feira, em Campo Grande. Em grande parte do Mato Grosso do Sul, sol predomina o céu, acompanhado de elevadas temperaturas que atingem 38ºC, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Na Capital, previsão é de nebulosidade variável com pequena chance (inferior a 30%) de pancada de chuva. Termômetros marcam temperatura máxima de 34ºC.

Em Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas e Corumbá, semana começa ensolarada. Nesta última cidade citada, calor alcança 38ºC, segundo o Inpe.