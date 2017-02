MADRUGADA Caixa eletrônico é detonado

e criminosos fogem com dinheiro Terminal alvo dos bandidos é o único 24 horas da cidade

Caixa eletrônico do Banco Bradesco foi detonado com explosivos e criminosos fugiram levando dinheiro. O ataque aconteceu por volta das 2h de hoje, em posto de atendimento com o único terminal bancário de Figueirão, que fica na Avenida Moisés de Araújo Galvão, no Centro.

Policiais militares foram chamados na madrugada com denúncia de que no local havia acontecido explosão e encontraram parte do prédio destruído. Além do caixa eletrônico, parte do telhado e vidros foram detonados. Algumas notas ficaram espalhadas pelo chão e o valor levado pelos criminosos ainda não foi apurado.

Segundo soldado da Polícia Militar no posto, nem em estabelecimentos próximos, há câmera de monitoramento. Como ninguém viu a ação dos bandidos não é possível determinar quantos participaram do furto. Cidades pequenas como Figueirão, que tem cerca de 3 mil habitantes, conforme estimativa do ano passado do IBGE, geralmente, são as escolhidas para este tipo de crime pela pouca segurança.