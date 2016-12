CRIME AMBIENTAL Caçador é preso e multado em R$ 5 mil

ao ser flagrado com carne de cateto Ele confessou que havia matado o bicho com armadilhas na mata

Um rapaz de 23 anos foi preso e multado em R$ 5 mil pela Polícia Militar Ambiental, ontem (21), em Três Lagoas. Ele, supostamente, realizava caça de animais silvestres e foi flagrado com um cateto abatido no freezer em sua residência.

Equipe da PMA foi até o endereço do suspeito, morador da Vila Aro, depois de receberem denúncia anônima de que o jovem era um caçador. Na casa dele, a carne do animal foi apreendida e ele confessou que matou o bicho com armadilhas.

Preso, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade e responderá por crime ambiental. Pena para esse c rime é de seis meses a um ano de prisão.