MOTIVO FÚTIL Briga por arame termina com homem assassinado a tiros de espingarda Crime aconteceu na tarde de ontem na área rural de Cassilândia

Homem de 67 anos foi morto a tiros de espingarda depois de briga por arame na tarde de ontem em fazenda de Cassilândia. Um dos envolvidos no crime, Rance Cleverton Grein, de 33 anos, está preso. O pai dele, Lourival Grein, de 58 anos, conseguiu fugir e ainda não foi encontrado.

Testemunhas disseram à polícia que, por volta de 12h, Valdir Alves de Assis chegou na Fazenda Água Limpa em caminhonete e questionou o motivo de Lourival ter reclamado por ele ter jogado arames no corredor da propriedade.

Ainda conforme os relatos, depois da conversa Assis teria apontado o dedo para Lourival e dito que eles se encontrariam algum dia no corredor.

Irritado, Cleverton foi para dentro da residência e voltou com espingarda. Ele disse que Assis estava ameaçando o pai dele e atirou duas vezes contra o homem que conseguiu se esconder na caminhonete.

A vítima tentou ligar o veículo, mas não conseguiu. Ele viu quando o pai de Cleverton se aproximou com outra espingarda e desceu pelo banco do passageiro.

Assis se abaixou e começou a dar a volta no carro, mas foi surpreendido por Cleverton que estava atrás e atirou duas vezes nas costas da vítima.

Ferido, Assis ainda foi atingido com tiro na cabeça disparado por Lourival enquanto Cleverton gritava: “mata ele, pai. Acaba com ele de uma vez”.

Assis morreu antes da chegada do socorro. Lourival fugiu do local e jogou as armas do crime no rio.

Cleverton quem acionou a Polícia Militar, mas entrou em contradição várias vezes enquanto contava o crime. Ele foi desmentido por testemunhas e acabou preso.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil.