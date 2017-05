Violência Durante briga em rodoviária, homem

tem orelha cortada com barra de ferro Vítima foi atendida por uma equipe do Samu no local

Saiba Mais Briga entre vizinhos termina com casal esfaqueado no rosto

Morador de rua, de 50 anos, ficou ferido após briga com outro morador, na estação rodoviária em Três Lagoas. Vítima teve a orelha e mão esquerda cortadas por uma barra de ferro.

Consta em boletim de ocorrência, que a vítima, natural de Sumaré-SP, dormia pela estação rodoviária há algum tempo, quando se desentendeu com homem, que começou a morar recentemente no local. A briga começou quando um deles deu um tapa no rosto do outro e ambos se armaram com barras de ferro e passaram a se agredir.

Ao ter a orelha e a mão esquerda cortadas, vítima caiu no chão com bastante hemorragia. Ela foi atendida por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e recebeu os primeiros socorros.