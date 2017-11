Confusão Briga entre irmãos termina com um esfaqueado 14 vezes e outro preso Ambos bebiam na casa da irmã quando tudo aconteceu

David de Paula Ferreira Batalha, de 56 anos, foi preso pela Polícia Militar depois de tentar matar com 14 facadas o irmão Marcos Ferreira Batalha, de 50 anos, durante uma discussão ocorrida no final da noite de ontem, no distrito de Montese, na zona rural de Itaporã. Ambos estavam na casa da irmã quando tudo aconteceu.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, os dois homens estavam ingerindo bebidas alcoólicas e deram início a uma discussão por motivos fúteis. David foi até sua casa nas proximidades, se armou com uma faca, voltou e atacou o irmão. Ele disse que só agiu para se defender, porque havia sido ameaçado de morte antes.

Depois de esfaquear Marcos, David correu e se escondeu em um cemitério próximo, mas acabou flagrado pela PM portando, inclusive, a bainha da facada usada no crime. A vítima foi atendida por socorristas do hospital da cidade e levada para o pronto-socorro, com bastante sangramento. Não há detalhes sobre o estado de saúde.