Estado grave Briga entre colegas de trabalho por conta de tempero termina com um esfaqueado Vítima invadiu residência e agrediu colega que não tinha Sazon para emprestar

Aluizio Martinez Barboza da Silva, de 24 anos, foi esfaqueado depois de invadir a residência de um colega de trabalho, de 64 anos, para pegar emprestado tempero Sazon, na tarde de hoje, em Ribas do Rio Pardo.

De acordo com o boletim de ocorrência, vítima foi até a casa do colega e pediu um pouco do tempero emprestado. Homem afirmou não ter o condimento em casa e vítima invadiu a residência insistindo que queria o Sazon.

Depois de nova negativa, vítima se irritou com o colega, pegou uma tábua e começou a agredir o proprietário da residência. Para se defender, homem pegou uma faca e deu um golpe na vítima, que o atingiu na região do tórax.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e vítima foi encaminhada ao Hospital do município. Facada atingiu o pulmão da vítima e, devido a gravidade do ferimento, ele foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

Conforme o hospital, homem deu entrada às 14h40 e está na ala vermelha.

Suspeito permaneceu no local durante o socorro e não resistiu a prisão. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde caso foi registrado como tentativa de homicídio.