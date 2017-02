QUEIMOU TUDO Briga de casal termina com

imóvel destruído em incêndio Homem e mulher foram levados para esclarecimentos em delegacia

Casa, localizada na Rua Antônio Nunes da Silva, no Bairro Piraveve, em Ivinhema, foi destruída em incêndio ocorrido ontem (8). O fogo teria sido ateado durante briga entre homem e a convivente que residiam no local.

De acordo com informações do site Ivi Notícias, houve briga do casal e o marido colocou fogo em roupas da mulher no quintal, mas as chamas se alastraram e atingiram a residência, que foi destruída.

Ninguém ficou ferido. Bombeiros foram chamados, mas o fogo já havia queimado todo o imóvel. O caso é investigado.