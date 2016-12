Queria Matar Brasileiro é preso por planejar

matar prefeito de cidade da fronteira O prefeito não estava no local quando aconteceu o fato

Devaner Alves de 24 anos foi preso na manhã de ontem (21) suspeito de planejar matar o prefeito da cidade de Capitán Bado no Paraguai, fronteira com o Brasil.

Segundo o site Porã News o autor foi até a Prefeitura armado em busca do prefeito Denilson Sanches (ANR) mas ao ser informado que ele não estava , saiu imediatamente do local.

Funcionários suspeitaram do homem e entraram em contato com o prefeito que imediatamente acionou a Polícia Nacional do Paraguai informando o caso.

O brasileiro que já tinha mandado de prisão por homicídio, foi detido pela polícia e com ele estava uma pistola 9mm carregada. Ele não informou o motivo de querer matar o político e foi encaminhado para a polícia brasileira para demais providências.